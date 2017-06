Tecnópolis incrementó el tránsito en el túnel

“Un incremento interanual del 13% se produjo comparando junio de 2016 y junio de 2017 en materia de tránsito vehicular, y el stand sobre el túnel que se dispuso en Tecnópolis fue visitado por 137.000 personas”. Ambos datos fueron informados a EL DIARIO por el director entrerriano del Ente Túnel Subfluvial, Juan José Martínez.

Martínez junto a su par santafesino, Pablo Serra, hicieron una presentación de los resultados estadísticos, de gestión y relativos al desempeño del enlace en el marco de “Tecnópolis Federal”, la megamuestra de ciencia, tecnología, arte y cultura que se llevó a cabo de manera simultánea en las capitales de ambas provincias del 8 al 24 de este mes.

Anualmente, comentó Martínez, llegan al túnel 50.000 personas interesadas en realizar el circuito informativo, gratuito, que se mantiene todo el año, que se extiende por unos 45 minutos, y que mediante un vídeo, charla informativa y visita a las salas de comandos permite conocer la historia de este viaducto desde el momento mismo de su construcción. “Al stand montado en Tecnópolis, en 17 días fueron 137.000 personas”, dijo Martínez.

Respecto del tránsito vehicular por el viaducto, el funcionario destacó que la capacidad del túnel respondió en los parámetros de la velocidad permitida de 40 a 60 kilómetros por hora. A la consulta sobre la decisión de no levantar las barreras para posibilitar un tránsito aún más fluido, Martínez aclaró que no se hacía no por una cuestión recaudatoria sino “porque la barrera es una administradora del tránsito. Acá tenemos que administrar el tránsito” remarcó antes de comentar: “Tenemos cuatro entradas, si lo liberamos en 300 metros se encuentran con una doble vía, sin banquina, un accidente sería inminente. Es por una cuestión de seguridad”, puntualizó.

Aludió al trabajo mancomunado con la Policía caminera, la vial santafesina que hacen de un primer soporte previo al ingreso a los peajes. Admitió que hubo esperas de una hora o un poco más en esos días pero lo comparó con esperas similares que muchas veces se deben hacer en entidades bancarias para pagar. En este caso, era para una experiencia recreativa. “Se habilitó todo lo que se debía habilitar en un máximo de tránsito, con todo el personal e incluso refuerzo de personal”, respondió en cuanto al funcionamiento de las cabinas de peaje. “En esos 17 días estuvo a prueba también el trabajador que recibe capacitación continuamente. Diez puntos para toda esa gente”, dijo.

Al parecer se habían tomado las previsiones que precisamente permitieron trabajar con cierta tranquilidad, a pesar del incremento en el tránsito. “Lo teníamos estimado, por eso ya teníamos preparado el personal, personal de refuerzo, pusimos inspector de tránsito por fuera de los peajes”. Contó para esto, otras experiencias porque “nosotros tenemos otros acontecimientos, 3 o 4 al año, de estas características” dijo Martínez aclarando que la diferencia es que en esta oportunidad se trató de 17 días corridos.

El Director del túnel se refería a la Fiesta de Disfraces y los fines de semana largo de cuatro días, con los que puede realizarse alguna comparación respecto de lo ocurrido durante Tecnópolis. En la fiesta de disfraces, el récord se ubica en 19.400 vehículos en un solo día. Diferenció en tanto que en una de jornadas de Tecnópolis, quizá el 11 de junio, se registraron 18.100 vehículos transitando por el túnel.

La mayor afluencia de vehículos se mantuvo constante en ese período de algo más de dos semanas, superando la cantidad de 230.000. “Incrementamos un 25% respecto de los feriados comunes en la muestra. El interanual junio de 2016 con el mismo mes de 2017, tenemos 13% más de tránsito, 236.983 vehículos del 8 al 24. Pasó más gente de Santa Fe a Paraná”, comentó también.

Martínez especialmente destacó la experiencia adquirida por el personal. “Completamente organizado y controlado, los operadores de turno con nuestros inspectores de tránsito, con nuestros cajeros. El ingreso de autos era impresionante”, dijo antes de dirigirse a las autoridades de ambas ciudades capitales para remarcar que están preparados para cualquier otro acontecimiento. Aclaró que “si se hubiera generado alguna situación de urgencia también se podría haber cubierto”.

Ante la consulta sobre lo que implicó en recaudación el incremento en el tránsito, Martínez relativizó los datos. En cambio comentó que una diferencia significativa se produce cuando es importante el porcentaje de camiones que ingresa respecto del total de vehículos.

A propósito de la consulta periodística, Martínez recordó que entre este año y el próximo está planificada una inversión de 170 millones de pesos. En ese orden destacó el estado de la calzada, el sistema de iluminación con LED, y mencionó que se está aguardando la empresa que instalará cartelería dinámica y electrónica. En otro orden, confirmó la decisión de instalar paneles solares para abastecerse de energía aunque, se avanzará, dijo, paulatinamente. (APFDigital)

