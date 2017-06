Legisladores de Cambiemos amenazan a vocales del STJ por retrasar el juicio a Rossi

Cambiemos amenaza con llevar a juicio a los vocales del Superior Tribunal de Justicia si no permiten que el Jurado de Enjuiciamiento juzgue al Carlos Rossi, quien permitió la libertad al principal acusado de asesinar a Micaela García.

El presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Sergio Kneeteman, advirtió que en caso de que el Jurado de Enjuiciamiento que debe tratar la recusación al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, no avance con su tarea, su bancada iniciará un pedido de Juicio Político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que integran el Jury.

Kneeteman dijo que en el caso que continúen las dilaciones, que la bancada que preside iniciará un pedido de Juicio Político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que “están aceptando indefinidamente las recusaciones” presentadas por el defensor del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, cuestionado por haber permitido las salidas transitorias a Sebastián Wagner, principal acusado del asesinato en Gualeguay, de la joven uruguayense Micaela García.

Las declaraciones de Kneeteman se dieron en el marco de la sesión especial de la Cámara de Diputados que se desarrolló para elegir nuevos miembros del Jurado de Enjuiciamiento para que traten la recusación al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú.

En el recinto, el presidente del bloque de Cambiemos remarcó: “Hay una sociedad que nos pide, por favor, la suspensión del juez Rossi hasta tanto el Jury resuelva si es necesario destituirlo o no. Y eso es lo que le solicitamos hoy al Superior Tribunal hasta que se resuelva si es objeto real de acusación y posterior destitución, o no”.

“No solo que el Superior Tribunal no lo suspendió, sino que dos de sus miembros integran el Jury y están dándole vía a las trabas burocráticas planteadas por el defensor de Rossi” y se preguntó “¿Por qué los cuatro miembros del Jury no resuelven sobre las recusaciones y avanzan en la acusación o no del juez Rossi?”, agregó el larroquense.

Comentarios