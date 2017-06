Insólito: un policía reprimió a latigazos a una exhibicionista

La mujer bailaba desnuda en la zona de la fuente, al ritmo de la música a todo volumen que salía del parlante de un auto causando sonrisas de los presentes

Un efectivo policial arrojó gas pimienta y agredió a latigazos a una mujer que bailaba desnuda en el parque 9 de Julio, hecho que ahora investiga la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán.

El hecho que ocurrió este domingo fue filmado y el video prontamente se viralizó en las redes sociales.

La mujer bailaba desnuda en la zona de la fuente, al ritmo de la música a todo volumen que salía del parlante de un auto causando sonrisas de los presentes, hasta que llegó un móvil de la Policía y uno de los efectivos le pegó al menos un latigazo, además de haberla rociado antes con gas pimienta.

“Qué abuso”, comenta la joven que filmaba. Esta reacción de la fuerza provocó la denuncia de un abogado, un comunicado de repudio de una asociación feminista y una investigación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos.En el parte oficial, no se mencionó el látigo.”Di esa exhibición porque no había tomado mi medicación. Tengo una discapacidad mental”, explicó al Diario La Gaceta la mujer atacada, que dijo llamarse Noemí.”El policía me pegó para burlarse. Yo corrí del miedo. Después de agredirme, me dijo ‘te lo merecés, por sucia’.Además de los latigazos, me tiró gas pimienta en la boca y los ojos”, denunció.La mujer de 39 años bailaba en la calle hasta que vio llegar a un patrullero.Según se puede ver en las imágenes, primero se subió los pantalones y luego caminó hasta los efectivos.El conductor de la camioneta se bajó con un látigo en la mano y ella se paró en guardia, como una boxeadora.Pero luego salió corriendo porque la rociaron con el gas.El policía corre algunos metros detrás de ella y sobre el final de la persecución, se ve que le tira un latigazo antes de volver a la camioneta.Tras la viralización de las imágenes, desde el diario se intentó infructuosamente comunicarse con las autoridades de la Policía. Fuente Uno