Alonso Etchebest presente en el Turismo Carretera

Alonso Etchebest completó su participación en los 1000 Kilómetros del Turismo Carretera con un destacado trabajo.

El piloto de Gualeguay disputó este fin de semana la competencia especial de la máxima categoría de la ACTC que festejó sus 80 años de vida. Junto a Martín Serrano y Facundo Della Motta, la tripulación del Coiro Dole Racing​terminó la prueba ​ en el puesto 18​ a pesar de las dificultades que planteo la exigente carrera.

Tras haber largado desde el puesto 29°, el Chevrolet del Coiro Dole Racing mostró un ritmo competitivo que le permitió avanzar posiciones en la primera parte. Promediando la carrera, Serrano se afianzó entre los diez de adelante del clasificador y tras el turno de Della Motta, Etchebest se subió al auto y mostró un ritmo competitivo. “Me tocó salir a pista en el tercer turno, después de Della Motta. A esa altura, el auto venía de una exigencia muy grande y se notaba en el ritmo, pero lo importante es que pude lograr un buen ritmo y terminé girando en tiempos similares a los que traía Serrano en su stint”, contó Etchebest.

Tras cinco horas y media de carrera, Juan Manuel Silva se quedó con la victoria acompañado por Juan Tomás Catalán Magni. El podio lo completaron Guillermo Ortelli, Valentín Aguirre y Diego Martínez, mientras que la dupla José Manuel Urcera – Mariano Altuna terminaron el tercer lugar. En tanto, Serrano, Della Motta y Etchebest culminaron los 1000 Kilómetros del Turismo Carretera en el puesto 18° del clasificador

​ tras la rotura del motor​

. “Después de tanta exigencia, queda la satisfacción de haber dejado todo en pista. Me voy contento porque fue una experiencia positiva debutar en la máxima categoría del automovilismo y en un marco impresionante como el que se vio. Agradecido enormemente a Martín por la invitación, al equipo por la confianza y a todos los que me apoyaron en este desafío. Esto me llena de motivación para volver al TC Mouras y seguir progresando en el automovilismo con el objetivo de llegar al TC”, expresó Alonso Etchebest.

Fotos: Prensapro​

