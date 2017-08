Video: Compró bizcochos pero robó el celular de la panadera

Dos sujetos ingresaron a una panadería, ubicada en calle Laprida de Paraná, con la intención de comprar bizcochos, y mientras uno de ellos, era atendido por la trabajadora del comercio, el otro hombre, hurtó el celular de la mujer que atendía el local. El robo quedó filmado en las cámaras que cuenta la panadería como medida de seguridad.

Belkis, la mujer que atiende la panadería contó a Elonce TV que “entraron dos hombres a comprar y en un descuido, dejé el celular en el mostrador y mientras atendía a uno, el otro me robó el celular. Se ve que lo tenían pensado y uno entretenía, mientras el otro robaba”, dijo la trabajadora de la panadería.

El robo ocurrió al mediodía y la panadería está ubicada en pleno centro cívico de la capital entrerriana, donde se encuentra el edificio de los Tribunales y a pasos de la Casa de Gobierno, por lo que el movimiento de personas a esa hora, es intenso. Además, la panadera contó a Elonce TV que “me di cuenta enseguida de que me habían robado el celular. A los cinco minutos, salí a mirar a la calle pero ya no estaban”, relató Belkis y contó que “recién a las 14 pude ver las cámaras y ahí quedó filmado, cómo el hombre que estaba al lado de la puerta se hace el tonto, mueve las cosas y se llevó el celular”, resaltó la trabajadora.

Además, explicó que el ladrón “ha venido a comprar a la panadería. En el video, se ve que él (por el ladrón), se agacha. Para mi, quiso sacar algo de la caja y como no pudo, me llevó el celular”, señaló en diálogo con El Despertador.Cómo distrajo para robar

“Me dijo que se me había caído el cuaderno y cuando lo deja en el mostrador, lo cambia por el celular”, dijo Belkis al contar la manera en que el sujeto la distrajo para concretar el robo y agregó que “el celular era nuevo, todavía lo estoy pagando”, se lamentó la joven.

La panadería comenzó a trabajar el pasado martes y el robo se concretó ayer (miércoles). “Fue como un bautismo”, dijo la empleada del comercio y agregó que a los vecinos y locales de la zona, “les pareció rarísimo, porque en frente hay un policía, pero creo que no se dio cuenta que estaba la cámara”, dijo la joven.Una cara conocida

“Nunca sospeché de ese hombre porque ya ha venido a comprar a la panadería, pensé que había sido la otra persona que estaba con gorrita”, relató la trabajadora y explicó que “ese celular lo utilizaba para hacer los pedidos para esta sucursal a la casa central”, señaló a Elonce TV.

En referencia al sujeto que robó en el local ubicado en calle Laprida, a metros de Santa Fe, la mujer contó que “recibimos un mensaje que nos decía que lo habían identificado por el video”, afirmó Belkis.