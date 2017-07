Un toque lo obligo a abandonar a Alonso Etchebest

Alonso Etchebest disputó hoy la octava final de la temporada del TC Mouras en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

La categoría fiscalizada por la ACTC desarrolló la competencia final desde las 13:40 a 20 vueltas de duración.El piloto de Gualeguay largó desde la tercera fila tras una serie en la cual se mostró como protagonista. Sin embargo, el ritmo del Chevrolet fue disminuyendo y eso lo fue relegando del clasificador con el paso de las vueltas. “El ritmo no fue el mismo que en la serie de ayer y eso me fue complicando con el paso de las vueltas. En el arranque perdí posiciones, después se me hizo difícil, pero me podía mantener”, indicó Etchebest.

Sobre el final de la prueba, Etchebest estaba noveno cuando que un toque de Juan José Suárez en la zona de la horquilla lo obligó a abandonar. “Después del relanzamiento veníamos todos muy cerca y cuando llegué a la horquilla en la penúltima vuelta sentí un toque de atrás y perdí totalmente el control del auto. Una lástima porque de haber terminado entre los diez hubiese quedado tercero en el campeonato, muy cerca de Candela, pero el toque de Suárez me deja sin chances”, expresó Alonso.

La victoria quedó en manos de Diego Ciantini, mientras que el podio lo completaron Andrés Jakos y Santiago Álvarez. Con estos resultados, el campeonato del TC Mouras lo sigue encabezando Kevin Candela con 12 puntos de ventaja sobre Javier Jack. En tanto, Alonso Etchebest se ubica séptimo en el torneo, dentro de los puestos de la Copa de Oro. La próxima fecha del TC Mouras se disputará el 21, 22 y 23 de julio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Fotos: Prensapro

Comentarios