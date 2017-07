Tragedia en el puente derrumbado sobre la Ruta 12

Desgarrador relato de Carlos Dzikovski, tío de Eva Dzikovski, quien cayó con su camioneta en el puente sobre el Arroyo Guazú y salvó milagrosamente su vida tras nadar hasta un banco de arena y prenderse de una rama.



Carlos está en la zona luego de visitar a su sobrina en el hospital de La Paz. En la búsqueda del marido de Eva, además de contar lo que vivió su sobrina luego de caerse y luchar por su vida nadando.

El tío de la mujer que sobrevivió al accidente en el puente Goya-Esquina contó lo que la mujer dijo sobre la caída del vehículo al arroyo. “Cuando se dio vuelta vio cómo su marido se hundía”, afirmó. Sigue la búsqueda del hombre.

“Mi sobrina está bien, esta lúcida, tiene un golpe en la cabeza donde le hicieron tres puntos. Ella me contó que la camioneta cayó despacito y con las ruedas para arriba y después la fuerza del agua hizo que se de vuelta, y como no se podía abrir las puertas salieron por las ventanillas los dos juntos, él iba nadando atrás de ella y le decía que vaya hacia la orilla. Después ella escuchó un gemido y cuando se dio vuelta vio cómo su marido se hundía”, relato emocionado Carlos.

“La pareja tiene 7 hijos, dos de ellos llegaron hoy a La Paz y están acompañando a su madre en estos momentos”, relató el hombre.

“Seguimos buscándolo y estamos desesperados por encontrarlo, salimos ayer con una lancha y recorrimos toda la zona pero no vimos nada”, narró el familiar.

Tristeza del padre del hombre desaparecido

Se trata de Don Beno es el padre Rogelio Schweic quien se accidentó en Corrientes. Estremecedor, triste y dolorosas fueron las palabras del hombre que manifestó su dolor por el momento que les toca vivir como familia.

“Me siento desesperado, porque este accidente no fue culpa de mi hijo, él siempre fue respetuoso y prudente en la ruta. Este accidente fue totalmente negligencia del gobierno Correntino y Vialidad Nacional ellos son los responsables de no haber señalizado el lugar. No hay plata que pague una vida dijo”, dijo Don Benno de 71 años.

Comentarios