Todo por dinero: El romance de Candela Ruggeri y Rodrigo Noya fue una farsa

La actriz y el actor confesaron que simularon una relación de amor durante una semana como parte de una campaña publicitaria. “Nos propusieron armar un romance ficticio desparejo para ver qué pasaba en la gente”, contaron.

Rodrigo Noya y Candela Ruggeri confesaron que su “relación” fue armada como parte de una estrategia publicitaria.

Mucho se especuló sobre qué tipo de vínculo unía a la modelo con el popular actor y finalmente ellos lo contaron.

“Esto fue parte de una campaña que nos propuso que hiciéramos una serie de salidas románticas para que la gente piense que éramos pareja y así romper con el prejuicio de que las parejas no pueden ser desparejas, para que la gente tome conciencia”, explicó Noya en “Intrusos”.

Además bromeó: “Yo entiendo, no pueden creer como alguien tan fachero como yo le puede dar bola a una mina como Cande. Lo que sí quiero decir, en serio, es disculpas si les mentimos, espero que entiendan que era para tomar conciencia y también le quiero mandar un beso enorme a mi novia, Sofía, que es tan linda como Cande”.

Por su parte, la modelo agregó: “Es como Rodrigo dice, nos propusieron armar un “romance ficticio desparejo” para ver qué pasaba en la gente y la verdad es que hubo todo tipo de reacciones. Queríamos dejar en claro que lo importante es la actitud, no la apariencia. Además, yo a él no lo conocía pero ahora puedo decir que es el tipo más gracioso del mundo”. Fuente El Once

Comentarios