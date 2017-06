Tezanos Pinto: el presidente de la Junta renunció por un informe de TV

Este domingo el canal TN dio a conocer un informe especial denominado “La Mansión que da Miedo”, en relación a una vieja casona abandona ubicada en Tezanos Pinto, una pequeña localidad ubicada cerca de Paraná.

Más allá de la particularidad de la construcción y los mitos que giran alrededor, en el programa se calificó a la localidad de “pueblo fantasma”, y se hizo alusión a ideas tales como que “nadie quiere ir” y que está condenado al “abandono y olvido”.

El informe cayó muy mal en la población del lugar, al punto tal que Ángel Capelacci, presidente de su Junta de Gobierno, presentó su renuncia. “La verdad que estamos muy dolidos por lo que pasó. Se ha involucrado a un pueblo que no tiene nada que ver con lo que se vé. Eso es una leyenda, no pueden decir que nadie quiere vivir ahí, que es macabro. Muchas cosas que se dijeron que están fuera de lugar y ofendieron al pueblo entero” indicó en diálogo con AHORA.

El dirigente aseguró que desde el área de Juntas de Gobierno de la Administración provincial se comunicaron con él, para pedirle que revea su medida: “Me pidieron por favor que me calme y que analice la situación. Así que iré a charlar mañana. No tengo claro nada en este momento. Es una ofensa muy grande, que no se merece nadie“.

En Tezanos Pinto viven 300 personas. Hace poco tiempo se oficializó la obra de asfalto que llegará hasta el pueblo, y que resolverá los problemas que a veces se suscitan en materia de transporte terrestre: “En seis años hemos hecho mucho más que otras juntas anteriores. No sé que hay detrás de esto, pero tiene que ser algo oscuro. Hubo alguna intencionalidad, obviamente, pero es inentendible”.

