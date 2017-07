Stephen Hawking dijo que por culpa de Trump podría llover ácido sulfúrico sobre la Tierra

El científico, reconocido como uno de los hombres más inteligentes del mundo, dvirtió que ignorar el cambio climático traerá serios daños ambientales.

El famoso físico británico Stephen Hawking criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haberse retirado del Acuerdo de París y anunció los peligros que traería ignorar el cambio climático. Las declaraciones del científico fueron pronunciadas en una conferencia en la Universidad de Cambridge el último domingo, en el festejo de su cumpleaños número 75.

“Estamos cerca de un punto de inflexión donde el cambio climático se vuelve irreversible. Las acciones de Trump podrían convertir a la Tierra en un planeta como Venus con una temperatura de 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico”.

Se mostró en desacuerdo con la postura del presidente estadounidense de negar las evidencias del cambio climático y advirtió que sus acciones dañarán nuestro medio ambiente y el de nuestros hijos. “Donald Trump causará a nuestro bello planeta daños ambientales evitables, poniendo en peligro nuestro mundo natural”.

Hawking también habló de su sueño de encontrar una cura para la enfermedad que padece, esclerosis lateral amiotrófica -conocida como ELA-, o por lo menos para frenar su avance. “Cuando me diagnosticaron esa enfermedad a los 21 me dijeron que me mataría en dos o tres años”, dijo. Hoy, 54 años después, sigue trabajando y produciendo papers científicos. De todos modos, “ha sido una gran lucha que he podido atravesar con la ayuda de mi familia, colegas y amigos”.

Comentarios