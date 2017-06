Se está buscando regularizar la situación con las pensiones por discapacidad expresó el Director de Derechos Humanos

En comunicación con medios locales, el Director de Derechos Humanos Municipal, Dr. Guillermo Sal, conversó acerca de la información que se ha conocido sobre la quita de pensiones por discapacidad.

Al respecto, comunicó que ayer por la mañana mantuvo una reunión con el Intendente Municipal, Federico Bogdan y autoridades de organismos como ASDGUAY, Lucecitas y la Esc. León Martinelli, quienes trabajan con la discapacidad, de la misma forma que lo realiza la comuna.

Asimismo, aclaró una errónea divulgación de información: “lo que se está buscando es regularizar la situación y diferenciar aquellas personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y poseen pensión de las que realmente las necesitan, ya que las están perjudicando. Es decir, el problema son aquellos que sin ser personas con discapacidad, tienen pensión por discapacidad”.

Al ser consultado sobre la existencia de una junta evaluadora y la función del Municipio en estas ocasiones, el Director Sal indicó “nosotros ya hace un tiempo tenemos una junta evaluadora local, donde las cosas se hacen como corresponde pero es cierto también que en otro tiempo no se hizo de esta manera. Acá en Gualeguay hubo casos de pensiones que cayeron y las personas no aparecieron a reclamar, seguramente no contaban con los requisitos para tenerla.

Por supuesto, al generalizar se pueden cometer errores, de quitar las mismas a personas que sí las necesitan. Ahí aparecemos nosotros, cualquiera que tenga inconvenientes con su pensión por discapacidad, puede acercarse a la Municipalidad que los ayudaremos con los trámites. Sabemos que la pensión es una mano que da el Estado, las mismas sirven para garantizar un proyecto de vida”, finalizó.

