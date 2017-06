Se disputa una nueva fecha del fútbol local

La gente de la Liga Departamental de Fútbol ha informado sobre la nueva fecha del fútbol local.

Programación para hoy

Cancha de Juventud y F. Unidos

1ra División Ferroviario Vs. El Progreso 9ma Fecha 1ra. Rueda 13.30 Hs.

1ra División Juventud Vs. La Academia 9ma Fecha 1ra. Rueda 15.30 Hs.

Cancha de G. Central

1ra División Libertad Vs. Urquiza 9ma Fecha 1ra. Rueda 13.30 Hs.

1ra División G. Central Vs. San Lorenzo 9ma Fecha 1ra. Rueda 15.30 Hs.

Cancha de S. Sportiva

1ra División S. Sportiva Vs. Quilmes 9ma Fecha 1ra. Rueda 15.30 Hs.

Cancha de Barrio Norte

1ra División B. Norte Vs. C. Bancario 9ma Fecha 1ra. Rueda 15.30 Hs.

Accesos:

Canchas Clubes Accesos

Juventud Ferroviario y Juventud Acceso Principal (local)

El Progreso y La Academia Acceso Visitante

G. Central Libertad y G. Central Acceso calle Belgrano

Urquiza y San Lorenzo Acceso calle Urquiza

S. Sportiva S. Sportiva Acceso calle Belgrano y Villaguay

Quilmes Acceso calle Dr. Medina

Barrio Norte B. Norte Acceso principal

C. Bancario Acceso Norte

Posiciones

Jugadas 8 fechas

1- B Norte 21 – 7

2- Bancario 19 – 8

3- Sportiva 18 – 7

4- Libertad 17 – 8

5- Urquiza 12 – 7

6- Central 12 – 8

7- San Lorenzo 11 – 7

8- C Ferroviario 9 – 7

9- Quilmes 5 – 7

10- El Progreso 4 – 7

11- Juventud Carbó 4 – 7

12- LA ACADEMIA AD 2 – 8

13- C Policial 1 – 8

