Recomendaciones para estas fiestas desde Bromatología

El Departamento de DICSA, quiere en esta época festiva, llevarle a la comunidad tranquilidad, e informarle que están trabajando para el cuidado de su salud.

Se están intensificando los controles a comercios de alimentos, como así también a los transportes que ingresan a nuestra ciudad con comestibles, abarcando así el cuidado, a toda la cadena alimenticia.

Asimismo informa a la sociedad en los controles: “Todos Podemos ser Inspectores” y cuidar de la salud de nuestras familias. Controlando las fechas de vencimiento de todos los productos; comprando siempre en comercios habilitados; cuidar las temperaturas, para no cortar la cadena de frío, yendo directo del supermercado a casa.

En cada comercio, controlar las condiciones higiénicas del lugar, que el ambiente esté ventilado y las heladeras funcionen correctamente.

Hace hincapié, además, en NO comprar a vendedores ambulantes, o que elaboren sus productos en domicilios particulares y que no presenten una correcta habilitación para realizar dicha tarea.

En estas fechas especiales: Cuidemos la salud de todos nuestros seres queridos.

Es una recomendación de:

-Dpto. de Inspección de Control de Sustancias Alimenticias-

