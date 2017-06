Paparella le cobró $8.000 a la madre de Lopilato “y se fue chocha”

El estilista se refirió a las acusaciones por parte de la hermana mayor de Luisana Lopilato y aseguró que la mamá de la actriz se fue “chocha” del establecimiento a pesar de haber gastado poco más de 8 mil pesos.

Las redes sociales estallaron ayer por la tarde cuando Daniela Lopilato, hermana de la reconocida actriz y muy enojada por la situación, acusó a una muy conocida peluquería de Parque Chas de “haber estafado” a su mamá Beatriz. Con ticket en mano, la hermana mayor de Luisana mostró en Instagram que en el local le cobraron una exorbitante tarifa de 8.010 pesos.

Luego del enorme revuelo mediático, Leo Paparella, dueño de la franquicia de peluquerías, rompió el silencio, señaló que estuvo “bien cobrada” esa suma y acusó a Daniela Lopilato de buscar sus 15 minutos de fama. “Es una franquicia que está ahí hace 20 años. La mamá, que es clienta desde hace 15 años, pidió que le cambien el tono del pelo de rojizo a rubio”, explicó.

Y continuó: “Hay que hacer varias etapas para pasar del rojizo al rubio. Ella dijo que lo quería hacer ese mismo día, por lo que se le hicieron cuatro decoloraciones. La chica que al atendió utilizó los mejores productos, le hizo los reflejos, las decoloraciones, el corte y quedó espectacular. La madre pide el ticket, lo paga con tarjeta en dos cuotas y se fue chocha”.

En ese sentido, Paparella reveló que cuando Daniela se hizo presente en el local para quejarse del abultado precio lo hizo de muy malos modos. “Llegó gritando, exigiendo, la gente se solidarizaba con el peluquero que atendía. Los precios míos están así en todas las peluquerías. La máquina que imprime los tickets no te deja especificar cada producto usado”, señaló.

Y aclaró: “Te digo más, salia más caro, pero le hicieron descuentos. Cada tintura que le hacen sale $1.010 pesos. Le hicieron cuatro, pero con descuentos. Todos con productos de primera línea”. Frente a esto, el estilista reconoció que el único error fue no haberle dicho de antemano a Beatriz cuánto le iba a salir todo el proceso que conlleva cambiar el color de pelo.

“Ella (por Daniela) nunca llamó a prensa, nunca me llamó a mí. Yo soy responsable de todos los locales. A mí me molesta la mujer con malos modos como ella. Estoy en esto desde hace 50 años, me molestó muchísimo. No somos estafadores. Estamos pensando en tomar acciones legales contra esta chica”, dijo Paparella, quien ya contactó a sus abogados.

Para finalizar, explicó que todo el beneficio que obtenga del juicio que le hará a la mayor de las Lopilato se lo donará al hospital. “Yo no quiero nada. Si ella se disculpa en los medios, puedo llegar a no hacer nada: pero se tiene que disculpar, porque me está haciendo quedar mal a mí”, cerró.

