Última parte del Pago Excepcional a Empleados Municipales

El tercer y último “Pago Extraordinario, Excepcional y por única vez” para Empleados Municipales, en concepto de Gratificación, se estará pagando hoy, para los que perciben por cajeros automáticos.

Por su parte, aquellos que acreditan su cobro por Tesorería Municipal, ya cuentan con el Bono excepcional acreditado a partir de esta mañana.

El Pago, según lo acordado con el Sindicato de Empleados Municipales, se realizará este miércoles 17 de Enero, cuyo objetivo es -según el Secretario de Hacienda y Producción- “compensar el deterioro de los salarios, producto de la suba de los precios en los últimos meses; de naturaleza No remuneratoria, No retributiva, No compensatoria, No bonificable, No contributiva, No sujeto a aportes de tipo alguno”.

El Bono está dirigido a todos los Empleados de Planta Permanente, Contratados, Jornaleros, no así Planta Política, como Secretarios, Concejales y demás funcionarios.

