Controlaron 70 mil vehículos en la primera quincena del Operativo Verano

El Ministerio de Transporte de la Nación controló en todo el país, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), 65.000 vehículos, entre particulares y camiones, más 4.360 entre colectivos y combis de pasajeros.

Los controles se extenderán hasta marzo a fin de lograr una movilidad segura para quienes se desplacen por los distintos puntos turísticos del país.

El Operativo Verano es la principal acción conjunta de seguridad vial desplegada en rutas y puntos turísticos de Argentina a fin de garantizar una movilidad segura para todos durante esta temporada. Durante la primera quincena del operativo la ANSV realizó unos 2.800 controles en conjunto con Gendarmería Nacional, Policía, y direcciones de tránsito y seguridad vial locales. En total se controlaron 65.000 vehículos: autos, motos, camionetas, pick ups y camiones; y se labraron casi 2.000 actas, en su mayoría por falta de documentación, seguro, y Verificación Técnica Obligatoria. A su vez se retuvieron 447 licencias de conducir, el 32% por alcoholemia positiva (144 licencias). Los mismos se realizaron en las rutas nacionales 3,9, 12, 14, 16, 40, 117, 123, 251, en las rutas bonaerenses 2,11, 56, 72 y 76, en las rutas neuquinas 11 y 13, en Autopista Córdoba – Rosario y en Autopista Buenos Aires – La Plata.

Por su parte, la CNRT realizó 1.517 controles, lo que significa un crecimiento del 7,5% respecto de lo ejecutado la temporada pasada. Los controles se realizan en las 23 delegaciones que CNRT tiene en todo el país: Bahía Blanca, Catamarca, Resistencia, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Paraná, Jujuy, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Posadas, Neuquén, Bariloche, Rosario, Salta, San Juan, Río Gallegos, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia, Tucumán; más la terminal de Retiro. El total de vehículos de transporte de pasajeros controlados, junto a la ANSV, asciende a 4.360; fiscalizando un 23% más de combis y colectivos de oferta libre y turismo que el año anterior.

“Mejorar la seguridad vial es nuestra prioridad, porque lo que está en juego es la vida de las personas. Queremos un Estado presente en las rutas, que esté cerca de la gente y acompañe a los argentinos durante sus vacaciones, para proteger y educar a cuidarnos cada día más”- Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.

En la Costa Atlántica se realizaron operativos especiales para el control del uso de cuatriciclos. En la zona conocida como La Frontera, se labraron 30 actas por falta de seguro vigente y 11 cuatriciclos fueron secuestrados por no contar con los elementos de seguridad necesarios. En este sentido, Carlos Pérez, director ejecutivo de la ANSV declaró que: “Hemos observado un aumento en el uso del casco por parte de quienes circulan en cuatriciclo en la playa, no obstante, seguimos reforzando los operativos y también hacemos un llamado a la colaboracion de los padres para que no permitan que sus hijos menores de edad manejen estos peligrosos vehículos”.

Además de los distintos controles, centenares de personas visitan todos los días los 10 stands con actividades de concientización que funcionan en Salta, Iguazú, Corrientes, Gualeguaychú, Carlos Paz, Mendoza, Mar del Plata, Pinamar, Bariloche y Las Grutas. Allí vecinos y turistas pueden vivenciar en primera persona los riesgos de conducir bajos los efectos del alcohol y circular sin usar casco a través de una aplicación de realidad virtual. También hay simuladores de manejo para que los más chicos aprendan las señales y nomas de tránsito, cabinas fotográficas para llevarse la foto impresa con mensajes de buenas conductas en el tránsito y trivias con importantes premios para quienes más sepan de seguridad vial.

Comentarios