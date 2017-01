Gobierno monitorea la situación provincial tras el temporal del fin de semana

El Gobernador Bordet se reunió con los responsables de Salud, Gobierno, Desarrollo Social y Vialidad. Se habló del estado de los caminos, las obras necesarias y de la búsqueda de Baldezari

El gobernador Gustavo Bordet recibió esta mañana un informe pormenorizado del estado de los caminos rurales y las trazas urbanas afectadas por las inclemencias climáticas de este último fin de semana, además de un detalle de la situación de las localidades más comprometidas por el temporal.

Fue en el encuentro que mantuvo con los ministros con competencia en la temática este lunes en Casa de Gobierno, en el que además se acordó intensificar el operativo de búsqueda del intendente de Villa del Rosario que desapareció la semana pasada en el río Paraná.

Al finalizar la reunión, el mandatario brindó detalles de la situación que la provincia monitorea de cerca tras las reiteradas precipitaciones, principalmente en la zona centro sur. “Hemos convocado a los ministros de áreas que tienen competencia sobre la emergencia climática que vivimos el fin de semana en la provincia de Entre Ríos y que se viene repitiendo con recurrencia en las últimas semanas. La caída de lluvias de entre 200 y 300 milímetros en el centro sur de la provincia hace que sea la zona más complicada”, confirmó el mandatario.

En ese sentido, precisó que “se analizó junto a la directora de Vialidad Provincial, Alicia Feltes, la situación de los caminos rurales. Lamentablemente muchos de los que habíamos arreglado y en los que habíamos hecho una gran inversión, se han vuelto intransitables. Estamos trabajando y esperando que el tiempo mejore para poder retomar firmemente las reconstrucción”. En cuanto a la traza vial de muchas ciudades que sufrieron inundaciones, indicó que “estuvo en permanente contacto con los intendentes de cada una de las localidades”.

En tanto, informó que “con la ministra Laura Stratta, coordinamos asistencia en tiempo y forma a muchas ciudades que la están requiriendo”. Al respecto, detalló que “una de las localidades afectadas fue San Benito” y mencionó que “este domingo estuvo el ministro de Salud, Ariel de la Rosan y que hoy la ministra de Desarrollo Social estará allá. Está previsto que el gobierno provincial coopere en la reparación de algunas calles”.

En ese sentido, recordó un encuentro que mantuvo días atrás con el intendente Exequiel Donda en el que acordó algunas obras que la provincia iba a realizar dentro de ese municipio. “Hay varias soluciones para llevar en los próximos días a San Benito, al igual que otras localidades en las que se registraron algunos daños”, aseguró Bordet.

Este lunes a primera hora el gobernador se reunió con el intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, con quien trató la situación de esa comunidad. “Son problemas estructurales de barrancas sobre los cuales se está trabajando en un proyecto integral de una gran obra para la consolidación de las barrancas. Pero si no tenemos un proyecto, que es lo que nos está haciendo falta y estamos justamente en esta etapa, no podemos llevar adelante la obra. Sino se improvisa y ocurre lo que nos viene pasando. Se hacen las obras y no dan los resultados esperados”, remarcó.

C​aminos

El gobernador recibió un informe de Dirección Provincial de Vialidad sobre el estado de caminos y el registro de lluvias tras el relevamiento que efectuó en las zonales del organismo. De esta manera, supo que el departamento Diamante se registró un promedio de 200 milímetros de lluvia caída, lo que produjo la socavación en una parte del puente sobre el Arroto Salto. En tanto, la mayoría de los caminos secundarios y terciarios del departamento se encuentran muy complicados para la circulación. La zona más perjudicada en la localidad de Hernandarias con la mayoría de los pasos cortados (zona Piraguas, Puerto Víboras y Colonia Güemes).

La zonal Seguí comunicó que se registraron de 110 milímetros y el panorama se presenta complicado. Se informó sobre el paso cortado en Aldea Eingenfeld. En Nogoyá​, la zona de Chiqueros se encuentra incomunicada y la ex 131 está complicada en varios tramos. En Tala están el 90 por ciento de los caminos cortados.

En tanto, La Paz el único paso cortado es el del puente Pajas Blancas, ingreso a Puerto Algarrobo cortado desde el acceso por ruta 12. En Gualeguaychú hay varios pasos cortados en Costa del Uruguay Sur. La misma situación se da en Potreros debido a las alcantarillas que se las llevo el agua. La lluvia fue de más de 100 milímetros.

​Por último, en Villaguay el promedio de lluvia fue de 80 milímetros y están los caminos muy pesados. Los terciarios están intransitables y no se registran cortes de ruta​.

​

Pronóstico

El pronóstico del tiempo emitido por el Departamento de Meteorología de Defensa Civil para el martes y el miércoles pronostica vientos débiles del S y SO. Despejado a poco nuboso. Caluroso a muy caluroso, con ascenso de la sensación térmica.

Para los próximos días se estiman condiciones generales de buen tiempo, pero con temperaturas que estarían ascendiendo rápidamente y se mantendrían elevadas.

Obras

En otro orden, el gobernador fue consultado sobre el grado de avance de gestiones, licitaciones y obras. En cuanto a la licitación del tramo Larroque-Parera, el mandatario detalló: “Está en el Tribunal de Cuentas. Estamos llamando a licitación para la ruta 51 que es una obra muy esperada. Confío en que el Tribunal lo resolverá rápidamente”, aseguró.

“Estamos trabajando con Vialidad Nacional para hacer cuatro puentes nuevos. Dos que están sobre el arroyo Don Cristóbal en el departamento Nogoyá y otros dos en La Jacinta y la zona de Galarza en el departamento Gualeguay. También emprenderemos el puente del Paso Birrinchín en el departamento Fedetal. Esto es con recursos propios. Se está haciendo el puente sobre la ruta 8 que está comenzando en esta semana “, precisó.

Al respecto, adelantó el mandatario que “se está presentando para este año un proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 19 puentes para reemplazar a los antiguos puentes bailey que se hicieron provisoriamente hace 50 años o más, con los peligros que esto conlleva”, comentó.

Sobre el arroyo Salto, sobre la ruta 11, se trabaja en el nuevo puente. “Esto forma parte de las obras del acceso sur de Paraná. Una obra de 300 millones de pesos que financia enteramente la provincia. Una vez concluido el puente, se procederá a la limpieza del arroyo y ahí sí se terminará definitivamente los cortes por anegamiento en la ruta 11”, informó.

La búsqueda de Baldezari

En otro tramo de su contacto con la prensa local, el gobernador sostuvo: “Estamos trabajando con todos los equipos en un gran operativo coordinado entre Nación, provincia y varios municipios de la rivera del Paraná, entre el sector que comprende La Paz con prácticamente la ciudad de Paraná, para intensificar la búsqueda del intendente Claudio Baldezari. Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido resultado positivo. Estoy en permanente contacto con Prefectura y la Policía de Entre Ríos para que nos mantenga informado.

“Se buscará por todo el río porque entendemos la angustia que está pasando la familia y no vamos a dejar de lado. Al contrario, la intensificaremos”, aseguró.

Fuente: UNO

