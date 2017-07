Milo, el niño larroquense se recupera tras el trasplante de hígado

Tras la intervención simultánea que se hizo el jueves pasado en el hospital Austral de Pilar se recupera Milo Romani Benítez, el pequeño de 9 meses que recibió una parte del órgano de su tío Alejandro Lulo Benítez.

De acuerdo a la publicación del períodico Acción de la vecina ciudad, aún convaleciente tras la operación en la que dio parte del hígado a su sobrino, Lulo habló de cómo vive el momento, cómo se dio el proceso de convertirse en donante y lo bien que está evolucionado Milo. “Era una flor que se marchitaba, que ahora volvió a vivir”

Todo es muy reciente, las emociones son muy intensas. Lulo convive con el dolor físico de la intervención quirúrgica de casi medio día y con la alegría de saberse como un segundo padre de su sobrino, algo que siempre pareció por esa relación tan cercana que los unía desde que Milo nació y que convirtió a Alejandro en algo más que un tío.

Este lunes se reencontraron, entró a la sala de terapia intensiva donde el pequeño avanza como un gigante, lo acarició y como hace siempre, le cantó.

El bebé despertó y le regaló una sonrisa, fue el mejor regalo que Lulo pudo recibir después de la pesadilla que comenzó cuando la familia recibió el diagnóstico de la atresia biliar cuando Milo aún no tenía dos meses y que derivó en la primer operación.

Pero eso no funcionó y la esperanza del transplante con alguien compatible era lo único posible en un horizonte de corto plazo. Allí apareció el tío, con la misma decisión que tiene cuando pisa el área y la manda a la red. No sabe si podrá volver a jugar al fútbol de manera competitiva, pero eso no importa ante las verdaderas prioridades. (Periódico Acción)

