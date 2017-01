Le preguntaron qué la enamoró de Scioli y dio una insólita respuesta

Gisela Berger, la novia del ex gobernador bonaerense, habló de su romance con una frase muy particular

Gisela Berger, la novia de Daniel Scioli, no supo qué contestar cuando le preguntaron qué la había enamorado del ex candidato presidencial y gobernador bonaerense. “¡Me mataste con la pregunta!”, dijo y no pudo resaltar ningún atributo del ex mandatario.

“Estamos súper tranquilos, bien, relajados y aposté a una relación personal así que se verá”, fue lo único que atinó a decir Berger. “¿Pero tienen algo en común?”, insistió el periodista, y la modelo respondió: “El deporte, a mí me encanta, siempre hice cosas relacionadas con el deporte, hice patinaje artística, clases de crossfit, gimnasio, mucho aeróbico”.

Al ser consultada sobre los polémicos viajes que realizó con Scioli, Berger dijo que no le molesta que le pregunten, pero “no hablo del tema, prefiero no hacerlo por ahora”. Y agregó: “No sabía que me estaban filmando, me enteré por los medios, hoy en día con la tecnología es muy fácil viralizar cualquier cosa, pero uno sabe que esas cosas pueden pasar. No estoy muy acostumbrada a tener tanta visibilidad, pero al trabajar como modelo una está habituada, pero no de esta manera”. Fuente 9 Ahora

