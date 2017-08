La ex presidenta Cristina Kirchner criticó la reforma previsional que el Gobierno de Macri estudia junto al FMI y advirtió: “Lo que a mi me preocupa es que frente a esta caída del consumo y de la recaudación quieran manotear la caja de los jubilados”. Llamó a votar para “decirles que las cosas así no pueden seguir”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó el centro de jubilados “Dame tu mano” de Lomas de Zamora, al que recientemente le cortaron el gas por no poder pagar las facturas tras los tarifazos. “Ya les cortaron el gas, por ahí les cortan la luz. Lo que no les pueden cortar es la esperanza y la voluntad de expresarse en democracia”, señaló CFK en la charla con los jubilados, acompañada por el diputado Martín Insaurralde.

