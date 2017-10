La esposa del arquero de Chile denunció que iban a entrenar borrachos

Carla Prado, mujer de Claudio Bravo, diferenció a “los que se iban de fiestas” de los que “se pelaron el culo”, como su marido. La Roja es un hervidero luego de quedar afuera del Mundial siendo bicampeones de América.

Carla Pardo, esposa del arquero y capitán de la Selección chilena de fútbol Claudio Bravo, compartió en Instagram una imagen en agradecimiento a su esposo por el esfuerzo y dedicación en las Eliminatorias aunque lanzó polémicas acusaciones contra integrantes de la Selección.

“Gracias por todos los lindos momentos mi selección gracias mi capitán América por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Por qué ahora es un país entero la llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos mi capitán”, escribió.

Lo cierto es que Pardo no es la primera que habla de esta situación. El periodismo en Chile se hizo eco en más de una oportunidad sobre rumores de fiestas y alcohol durante las concentraciones del equipo nacional.

El primero en reaccionar fue Gary Medel, quien rechazó la acusación realizada por la pareja del capitán de la “Roja” y descartó que alguno de sus compañeros llegara ebrio a las prácticas del equipo.

“Yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma y se han roto el culo”, argumentó el ex jugador de Boca. “Fueron 10 años muy lindos para nosotros. A los chilenos les dimos muy buenos momentos. Gracias por todo el apoyo, lamentable lo que pasó hoy, fue triste”, agregó.

