La diputada Mariela Tassistro rechazo el proyecto de ley “consentimiento informado en materia de vacunación”

La diputada Mariela Tassistro (Frente Renovador) mostró hoy su más enérgico rechazo al proyecto de ley “consentimiento informado en materia de vacunación”, iniciativa de la diputada nacional Paula Urroz (bloque Unión Pro), que elimina la obligatoriedad de la vacunación a menores de edad.

El discutido proyecto elimina la obligatoriedad de la vacunación en los menores de edad, facultando al adulto a cargo del menor, la elección de la aplicación de la vacuna recibiendo previamente información sobre los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica.

En este sentido, la legisladora provincial criticó la iniciativa y citó a la médica Carla Vizzotti, integrante de Huésped y ex responsable del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, quien sostuvo que “es fundamental recordar a las personas la importancia de las vacunas que, junto al agua potable, son las dos herramientas sanitarias que más vidas salvaron en la historia de la humanidad”.

Tassistro agregó que “la comunidad científica en su conjunto ha coincidido que este proyecto no tiene sustento alguno” y se respaldó en las opiniones vertidas desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI) y la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), entre otras.

Por último, indicó que “esta insólita iniciativa transforma un deber indelegable del Estado en un acto voluntario, y de esta manera anula la idea de equidad social que contempla el calendario nacional de vacunación. Es un paso atrás enorme y no podemos permanecer impávidos ante ello”, finalizó la legisladora, quién formalizó este rechazo en un proyecto de Declaración.

“Evitar el paro de docentes universitarios”

En otro orden de cosas, Mariela Tassistro pidió al Poder Ejecutivo Provincial que interceda ante las autoridades nacionales “a los efectos de concretar las paritarias de los docentes universitarios, tras la reciente decisión de no iniciar -en el segundo cuatrimestre- las clases en las Universidades Nacionales y en especial la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)”.

Como es de público conocimiento los gremios representantes de los docentes universitarios – CONADU y CONADUH – al día de la fecha no han podido resolver las paritarias para la adecuación de los sueldos acorde a los procesos inflacionarios. Así, la CONADU histórica resolvió recientemente la no toma de exámenes finales y el no inicio del 2º cuatrimestre ante la ausencia de respuestas favorables en el reclamo salarial. Aunque desde la AGDU –asociación que aglutina a los docentes universitarios de la UNER- garantizaron la realización de las mesas de examen para la tranquilidad de los estudiantes universitarios.

“Son pocos países del mundo que garantizan el acceso gratuito a los establecimientos educativos universitarios con la mejor calidad educativa. Sabido es que muchos estudiantes prevenientes de países fronterizos deciden radicarse en la Argentina por el elevado costo que significa solventar los estudios universitarios en su país, como sucede con Chile. Por consiguiente, la educación debe ser protegida y para eso los docentes deben tener un sueldo acorde a la importante labor que prestan en la sociedad, que no es ni más ni menos, que instruir y formar a la futura generación de profesionales y evitar que los estudiantes sean lamentablemente victimas de las negociaciones entre los gremialistas y del Estado”, señaló Tassistro.

En tanto, la legisladora abogó para que la discusión sobre la educación no sea “bastardeada” en ningún aspecto durante la campaña electoral que se avecina “porque entendemos que la misma requiere responsabilidad de todos los actores y debemos bregar por encontrar consensos entre todos para llegar a la mejor síntesis posible”.

Por último, señaló que “debemos tener claro que el sector docente es parte esencial en el tema educativo, ya que su rol es insustituible. Y en lo que respecta puntualmente a la Universidad, hoy sigue siendo una de las instituciones que mayor prestigio goza todavía y ese es un activo que hay que cuidar y mucho”, reflexionó.

