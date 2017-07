Invitan a participar en el Concurso Literario de la Biblioteca Popular

La Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi” ha dado a conocer el reglamento para la nueva edición del Concurso Literario que lleva el nombre de la institución.

Cabe recordar que el año pasado fueron evaluados alrededor de doscientos trabajos, hecho que los organizadores destacaron por la importante respuesta obtenida por parte de la comunidad de Gualeguay, y de diversos lugares de la zona y del mundo.

REGLAMENTO

1º: La Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi” invita a niños, jóvenes y adultos del departamento Gualeguay y la provincia de Entre Ríos a presentar cuentos breves con tema libre al Concurso Literario “Biblioteca Popular Carlos Mastronardi” organizado por la institución y sujeto a los artículos de este reglamento.

2º: Cualquier persona puede participar libremente en este concurso, con la expresa exclusión del personal y miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi”.

3º: Se recibirán trabajos en las siguientes categorías por edades:

(A) NIÑOS, a partir de los 8 años hasta 12 años

(B) ADOLESCENTES, de 13 a 17 años

(C) ADULTOS, de 18 o más años.

Se tendrá en cuenta la edad del interesado hasta el 29 de septiembre de 2017.

4º: Los cuentos breves deberán ser originales, inéditos y estar escritos en idioma castellano y por un solo autor que se encuentre vivo al momento de la presentación.

5º: Cada participante podrá presentar más de un trabajo, pero dichos trabajos deberán ser presentados por separado, con diferente seudónimo, debiendo cumplir cada presentación de manera individual con las condiciones impuestas por este reglamento.

6º: La extensión de los cuentos deberá ser como máximo de 2 (DOS) páginas o 1000 (MIL) palabras. No se exige una extensión mínima de los cuentos. Deberán presentarse 3 (TRES) ejemplares del trabajo, impresos en óptimas condiciones de legibilidad en una sola cara del papel, en hojas de tamaño A4, tipeados en letra Times New Roman o Arial de 12 puntos de tamaño, con un interlineado de 1.5 como mínimo y con margen Normal o Moderado. Todas las hojas deberán estar numeradas correlativamente. Se deberá consignar y destacar el título de la obra y el seudónimo del autor en la primera hoja y, además, se deberá repetir el título y seudónimo en el encabezado de las páginas siguientes. Cada copia debe tener las páginas abrochadas. No colocar los cuentos en carpetas. Los trabajos también podrán ser presentados escritos a mano, en letra imprenta clara y legible, respetando lo detallado anteriormente en lo que respecta a la extensión.

7º: Los TRES EJEMPLARES de cada trabajo se deberán presentar juntos en UN SOBRE GRANDE consignando en el frente exterior del mismo: “Biblioteca Popular Carlos Mastronardi – Concurso Literario” y la categoría por edad en la que participa el autor según lo dispuesto en el punto 3º. Dentro de dicho sobre grande que contiene los trabajos se deberá incluir UN SOBRE PEQUEÑO que deberá consignar ( en el frente exterior ) nombre de la obra, seudónimo del autor y categoría en que participa el trabajo y deberá presentar ( en el interior del mismo ) una hoja con los datos reales del autor: nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio, teléfono, teléfono móvil y dirección de correo electrónico si los tuviere y firma autógrafa.

En el caso de los participantes de las categorías (B) Adolescentes y (A) Niños, opcionalmente podrán agregar los datos del establecimiento educativo al que concurren: nombre completo de la institución, teléfonos y el grado y/o año que cursan al momento de participar en el concurso.

Todos los datos consignados dentro de este último sobre tendrán el carácter de declaración jurada y deberán estar tipeados o escritos en letra mayúscula clara y legible.

8º: Los sobres con trabajos podrán ser entregados en mano o remitidos por vía postal a la sede social de la Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi”.

En atención a que los servicios de correo normalmente exigen la identificación comprobable del remitente de un paquete o sobre, se podrá indicar en el sobre exterior del envío la información del autor que le sea solicitada para enviar sus obras al concurso, por ejemplo su nombre, dirección postal, documento de identificación o teléfonos. Sin perjuicio de esto, la identidad real de los autores nunca será develada a los miembros del jurado.

9º: Se recibirán trabajos desde el día lunes 3 de julio de 2017, hasta las 20:00 horas del día viernes 29 de septiembre de 2017.

10º: Una comisión lectora de preselección establecida por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi” evaluará la totalidad de las obras recibidas y seleccionará todas aquellas que a su solo criterio deban ser evaluadas por los jurados.

11º: Los cuentos breves presentados serán evaluados durante el mes de octubre de 2017 por un jurado compuesto por tres profesionales del mundo de las letras y la cultura elegidos por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi”. El fallo de los jurados será inapelable .

12º: Para cada categoría los jurados asignarán los siguientes premios:

(A) NIÑOS, a partir de los 8 años hasta 12 años.

Primer Premio: Diploma. 2 Libros.

Segundo Premio: Diploma. 1 Libro.

Tercer Premio: Diploma. 1 Libro.

(B) ADOLESCENTES, de 13 a 17 años.

Primer Premio: Diploma. 2 Libros.

Segundo Premio: Diploma. 1 Libro.

Tercer Premio: Diploma. 1 Libro.

(C) ADULTOS, de 18 a más años

Primer Premio: Diploma. 3 Libros.

Segundo Premio: Diploma. 2 Libros.

Tercer Premio: Diploma. 1 Libro.

13º: Todos los trabajos que resulten premiados o reciban una mención de publicación serán difundidos por la Biblioteca en medios de comunicación locales. La participación en el concurso implica, sin necesidad de declaración alguna por parte del autor, el reconocimiento del derecho no exclusivo a favor de Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi” para reproducir, traducir, vender y difundir, en todo el mundo y por cualquier medio, la obra galardonada.

14º: El anuncio oficial de los trabajos ganadores se realizará el día lunes 13 de noviembre de 2017 . Los resultados serán difundidos a través de distintos medios de comunicación.

15º: Una vez anunciados los cuentos ganadores, los autores de dichos trabajos deberán remitir copia de los mismos en soporte digital para su publicación.

16º: Una vez finalizado el concurso, la Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi” no devolverá los trabajos presentados no premiados, procediendo a su inmediata destrucción. Asimismo y atendiendo a que el fallo de los jurados es inapelable, no se brindarán devoluciones, correcciones ni explicaciones de ningún tipo respecto de los motivos por los cuáles algún trabajo en particular no haya sido premiado.

17º: La Biblioteca Popular “Carlos Mastronardi” no será responsable por los reclamos que pudieran efectuarse por plagio o violación de derechos de autor de terceros contra los ganadores del certamen o de los autores de otros trabajos publicados.

18°: El solo hecho de presentarse al concurso implica por parte de los participantes el conocimiento y la aceptación de todas las normas establecidas en este reglamento.

