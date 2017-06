Habló Fabián Cubero: “Estoy abierto a conocer chicas”

El ex de Nicole Neumann finalmentde decidió romper el silencio y se refirió a los rumores que la vinculan a Noelia Marzol. “Y sí. ¿Un tipo soltero qué hace? Si quieren les voy a empezar a poner likes a los hombres”, bromeó.

Tras diez años de matrimonio y tres hijas en común, la relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann llegó a su fin en medio de escándalos y supuestos terceros en discordia. De inmediato el futbolista se convirtió en uno de los solteros más codiciados.

En este sentido fue vinculado amorosamente a Noelia Marzol con quien intercambio algunos mensajes de whatsapp y varios “me gusta” en Instagram. Sin embargo en diálogo con “Intrusos”, “Poroto” aseguró que con la actriz “no pasó nada”. “¿Estás abierto al amor?”, le prguntaron y el sin dudas respondió: “Al amor hoy en día no, estoy tranquilo. Sí estoy abierto a conocer chicas, soy un hombre soltero, estoy en mi derecho, no pasa nada”.

Al ser cuestionado por la interacción en las redes sociales con la bella rubia, afirmó: “Y sí. ¿Un tipo soltero qué hace? Si quieren les voy a empezar a poner likes a los hombres (risas)… También me dicen que me vieron comprando sábanas… Y sí, ¡en mi departamento con algo me tengo que tapar! Estoy amueblando el departamento como hombre soltero, con hijas”.

Finalmente entre risas concluyó: "No me cuesta reinsertarme en el mercado del chamuyo, eso no se pierde".

