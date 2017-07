Frigerio lanzó la campaña electoral de la lista de Benedetti

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, llegó a Paraná para lanzar la campaña electoral (que conforme al cronograma comenzó este viernes) de los precandidatos de la lista de Cambiemos que encabeza el larroquense Atilio Benedetti.

“Estamos presentando al equipo del Presidente Macri, los próximos diputados por Entre Ríos para el Congreso Nacional, a Atilio Benedetti, Alicia Marcuard, Jorge Lacoste, los mejores que tenemos en Cambiemos para defender a nuestro Presidente”

Lo hicieron en el Monumento al General Urquiza en el parque homónimo en Paraná, donde el funcionario nacional y los postulantes a legisladores por Entre Ríos de cara a las PASO mantuvieron un dialogo con la prensa.

Estuvieron presentes todos los precandidatos de la lista, Ailio Benedetti, Alicia F. de Marcuard, Jorge Lacoste, Mario Toller y Cynthia Cabrol.

Luego tanto los precandidatos como el ministro encabezaron un acto en el club Recreativo, donde en primera fila se lo vio al intendente de la ciudad Sergio Varisco.

Un acto que tuvo todo el estilo que viene imponiendo Cambiemos, con un pequeño escenario en el medio y los presentes rodeando el mismo, escuchándose los discursos de Marcuard, Bendetti, Lacoste y Frigerio.

Frigerio dijo que el inicio de esta campaña los encuentra “trabajando de la misma manera que en los primeros 18 meses de gestión. Estamos presentando al equipo del Presidente Macri, los próximos diputados por Entre Ríos para el Congreso Nacional, a Atilio (Benedetti), Alicia (Marcuard), Jorge (Lacoste), los mejores que tenemos en Cambiemos para defender a nuestro Presidente y a este proyecto de cambio y transformación de la Argentina que no es nuestro, de acá no se va a dirimir en las elecciones de agosto cuestiones de políticos, sino que es la gente la verdadera dueña de este cambio, la que va a definir si sostiene el rumbo a pesar de que es difícil o es más lento de lo que quisiéramos, a pesar de que sabemos que este cambio por ahí no lo perciben totalmente en la Argentina, lo que se va a definir en agosto y en octubre es si mantenemos este rumbo y no volvemos para atrás, a otros caminos que nos llevaron a encontrar al país en 2015 con millones de pobres, aislados del mundo, con niveles de corrupción altísimos, y creo que la gran mayoría de los argentino y los entrerrianos va a seguir apostando por este cambio”.

Frigerio focalizó que la campaña desde Cambiemos se basa “en estar cerca de la gente, los políticos en el pasado crearon realidades paralelas, que Argentina tenía menos pobres que Alemania, donde la inseguridad era solamente una sensación, donde no existía el narcotráfico y la realidad palpable en el país era que había desocupación, pobreza, narcotráfico, inseguridad y violencia. Creo que el primer desafío es no alejarnos de la gente, escuchando. Pero no es un cambio fácil, nosotros nunca le mentimos a la gente, que iba a ser rápido y fácil. Esto no son los últimos diez años del kirchnerismo, son décadas de políticos haciendo mal las cosas y equivocando el rumbo. Hay que resolver los problemas de los vecinos y muchos pasan por las obras públicas, que está explotando en todas las ciudades y pueblos de la Argentina. Igual eso no es todo, necesitamos generar más fuentes de trabajo, más inversiones, sostener esta división de poderes, una justicia independencia y que actúe rápidamente contra los casos de corrupción de quienes se llevaron los dineros de la gente y que se recuperen para hacer más obras. El cambio tiene que ver con mejorar la calidad de la educación, que lamentablemente se perdió, afrontar la lucha contra las mafias que lleva adelante Mauricio Macri”.

La elección en Entre Ríos dijo que “es una elección importante, pero no para el Presidente o Cambiemos, sino para la Argentina, porque se tiene que poner firme y sostener este rumbo”.

Asimismo el ministro nacional negó que la elección esté polarizada entre Cambiemos y el kirchnerismo: “Esta discusión que se está dando en la Argentina no es entre dirigentes políticos, entre funcionarios, lo que se está definiendo en la calle con la gente es la posibilidad de sostener un rumbo o volver al pasado. No hay una polarización con una figura particular o un partido. De hecho es difícil polarizar con un partido que se esconde, porque el Frente para la Victoria, o La Cámpora, están escudados detrás de otro nombre”.

Finalmente consultado sobre si la situación económica influye en el humor del votante, Frigerio reflexionó que “la economía siempre es importante en una elección, no nos desentendemos de eso y trabajamos todos los días en lograr que la Argentina crezca, para bajar la inflación, para que se creen más puestos de trabajo. El camino no es fácil, pero es profundo y cambiando las bases para el crecimiento que se basa sobre todo ahora en la inversión, en las exportaciones y no solo en el consumo que antes era insostenible. La Argentina va a crecer después de muchos años, va crear empleo productivo y va a tener por lo menos la mitad de la inflación a la del año pasado, pero las bases de ese crecimiento económico son sólidas y sustentables a las que teníamos antes”. (El Portal de Ricardo David)

