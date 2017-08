Encontró un sobre con 50.000 dólares, lo devolvió y no aceptó recompensa

El hecho ocurrió en el centro de Bahía Blanca. Un hombre encontró el dinero que se le había caído a una señora cuando salía de un banco, la siguió y se lo devolvió. Se negó rotundamente a recibir recompensa.

José Gatica encontró en el centro de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca un sobre con 50 mil dólares y se lo devolvió a su dueña. El hombre vio cómo a una mujer, que salía del Banco Hipotecario de Chiclana al 400, se le cayó un sobre en la vereda y rápidamente la siguió y logró devolvérselo.

Según relató el hombre al diario La Brujula 24, “todo ocurrió frente al banco. La señora fue a pagar el parquímetro, buscó en su cartera la llave del auto y ahí se le cayó el sobre”.

“Te digo la verdad, cuando agarré eso se me cruzaron diez mil cosas en la cabeza, pero está en cada uno. La tentación era grande. Pero yo la seguí y se lo devolví“, explicó.

“Yo suponía que había plata pero nunca imaginé que tanta. Ella misma después me comentó que eran 50 mil dólares”, manifestó.

“Luego la señora me quiso dar dinero pero se lo rechacé. Incluso vino hasta mi negocio que tengo en Punta Alta con una chequera en el mostrador y me dijo: “¿Qué te hace falta?”. Y yo le respondí que nada; son buena gente siempre me quisieron ayudar”, agregó José.

“Yo trabajo y no me hace falta nada. La vida a veces nos pone a prueba, en una situación límite. Pero yo me quedo con la satisfacción que tiene uno en hacer un gesto un bien y después te abre las puertas para miles de cosas. Además sirve como un ejemplo para mi familia”, sentenció José, quién culminó diciendo: “No me interesa figurar, pero si sale a la luz tal vez sirva de ejemplo para otras personas también”. Fuente El Once

