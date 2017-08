En su día, conocé todo sobre San Cayetano

Cada 7 de agosto se conmemora al santo pero pocos saben por qué

San Cayetano es uno de los santos a los que más se les reza y que más estampitas vende año a año. Cada 7 de agosto peregrinan miles de personas hasta la iglesia que lleva su nombre en el barrio porteño de Liniers para rendirle homenaje, hacerle pedidos y agradecerle, a fuerza de ser nada más y nada menos que el patrono “del pan y del trabajo”. Pero son pocos los que conocen su historia de sacrificio y vocación por los demás.





¿Por qué se festeja San Cayetano el 7 de agosto?

Cayetano de Thiene nació el 9 de octubre de 1480 en un pueblo del norte de Italia llamado Vicenza y murió el 7 de agosto de 1547 en la ciudad de Nápoles. Es la fecha de su muerte en la que se recuerda al santo y ese día millones de fieles lo del mundo peregrinan para pedirle por pan y trabajo.

¿Por qué se lo considera el patrono del pan y del trabajo?

San Cayetano era de una familia muy adinerada, sin embargo él a lo largo de su vida se desprendió de todos sus bienes y los repartió entre los pobres, trabajando para que otros pudieran comer.

¿Por qué se lo relaciona a San Cayetano con una espiga de trigo?

Es común que las estampitas de San Cayetano estén acompañadas de una espiga de trigo que esta simboliza el pan y el trabajo. Con el trigo se hace la harina, materia prima con la que se elabora el pan.





¿Cuál fue su primer milagro?

Fue en Venecia mientras visitaba un hospital en el que había una joven a la que le estaban por amputar una pierna debido a la gangrena que padecía. Cayetano se acercó a su cama, le sacó la venda, le besó la pierna e hizo la señal de la cruz. Al día siguiente, cuando los médicos se disponían a realizarle la operación, descubrieron que la mujer estaba curada.

¿Cuándo se convirtió en santo?

Cayetano de Thiene fue beatificado el 8 de octubre de 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado el 12 de abril de 1671 por el papa Clemente X. Es desde entonces que la Iglesia Católica lo reconoce como San Cayetano, santo de la Providencia, patrono del pan y del trabajo.

¿Cómo se lo recuerda cada 7 de agosto?

Cada 7 de agosto en el que se conmemora a San Cayetano, se invita a los fieles a seguir su ejemplo de ayuda y entrega a los demás. En ese marco se realizan procesiones, misas, entrega de flores y de espigas de trigo en su recuerdo.





¿A qué se dedicaba?

Estudió en la Universidad de Padua donde obtuvo dos doctorados en derecho civil y canónico. Sobresalía por su presencia venerable y por su bondad. Se fue después a Roma, y en esa ciudad capital llegó a ser secretario privado del Papa Julio II, y notario de la Santa Sede.

¿Quiénes fueron sus padres?

Era hijo de los condes de Thiene, su padre era el Conde Gásparo de Thiene y su madreMaría da Porto. Su padre fue un militar que murió en 1492 cuando él era chico y su madre fue la que se hizo cargo de él y de sus dos hermanos mayores.

¿Por qué su color es el amarillo?

A los trigales se los identifica fácilmente en el campo por visualizarse como campos dorados por sus espigas de trigo, que reflejan su color dorado por reflejo del sol. La espiga como se contó anteriormente se la vincula a San Cayetano y es a partir de ahí que al color amarillo o dorado, se lo relaciona también al santo.





¿Qué cosas podemos pedirle a San Cayetano y cómo deberíamos hacerlo?

Podemos pedirle a San Cayetano: trabajo, suministro, salud, bienestar, buena vida, provisión y una vida en abundancia.

Se estila dar siempre las “gracias” por anticipado, para que se precipite todo aquello que hemos de pedir y recibir.

Su oración:

¡Oh! Glorioso San Cayetano, Padre de la Divina Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia. Que no nos falte el pan, la paz, y el trabajo; porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Bienaventuranza eterna. Amén.

