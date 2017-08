El hijo de Marcos Milinkovic falleció ahogado en Croacia

Luka, de 13 años, murió en una playa de Croacia. El ex capitán de la Selección argentina de vóley viajó hacia el lugar.

Luka, el hijo mayor de Marcos Milinkovic, uno de los próceres del vóley argentino, murió ahogado tras sufrir un accidente mientras navegaba en un kayak que había alquilado. Tenía apenas 13 años y se encontraba de vacaciones en Croacia, junto con su mamá y su hermana.

Si bien nadie de la familia dio precisiones sobre el fallecimiento, el adolescente habría salido de la casa donde se hospedaba, con el argumento de que iría a jugar al básquet con amigos a una cancha cercana. Y que finalmente terminó por subirse a un kayak con la idea de navegar por el mar Adriático.

El sitio especializado World of Volley indicó que cerca de las 19 horas de Croacia, un hombre advirtió la presencia de un cuerpo en el agua e intentó auxiliar a otra persona que flotaba en un bote. “Cuando me acerqué, advertí que la persona que había visto era un niño. Logramos subirlo al barco y tratamos de reanimarlo, pero no pudimos hacer nada”, relató, según publicó Clarín.

Luego de constatar la identidad de Luka, se le dio aviso a su mamá, quien fue la que terminó de darle la tristísima noticia a Marcos, en medio de una crisis de nervios. El ex capitán de la Selección, quien tiene otros dos hijos y actualmente se encontraba en la Argentina debido a su trabajo como entrenador del equipo de Untref Vóley de la Liga local, viajó de manera inmediata rumbo a Croacia.

De una extensa y brillante carrera, Milinkovic fue uno de los mejores atacantes del mundo. Y en el 2000 fue nombrado por la Federación Internacional de Vóley como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX. Ese amor por el deporte, de hecho, fue una de las tantas cosas que Marcos le había transmitido a Luka, quien también se dedicaba al vóley: jugaba, como receptor, en las divisiones juveniles del Vojvodina serbio.

Otra de las pasiones que les gustaba compartir era ver a River, el equipo por el cual hinchaban. De hecho, en las últimas horas fueron varias las imágenes de ellos dos, en el Monumental, alentando al club de Núñez. Y hasta una sacada en Japón, hasta donde viajaron para ver a los de Gallardo enfrentar al Barcelona de Messi en el Mundial de Clubes del 2015.

Comentarios