El escándalo del año: los chats eróticos de Latorre y Natacha Jaitt

El ex futbolista y la mediática habrían sido amantes, y ahora la historia prohibida salió a la luz luego de que se filtraran diálogos calientes entre ambos. ¿Qué dijo la explosiva esposa de Gambetita?

Aparentaban tener uno de los matrimonios más estables del ambiente local. Sin embargo, parece ser que Diego Latorre (47) no respetaba tal como se creía a su mujer y madre de sus dos hijos, la panelista Yanina Latorre (48).

Es que, este domingo a la noche, el periodista Topo Rizzo dio a conocer, a través de su portal homónimo, polémicos chats e imágenes entre el ex futbolista y la mediática Natacha Jaitt (41).

“¿Cuándo metemos telo? ¿Ponemos un día 7am?”, le habría preguntado la conductora de la radio Mega (FM 98.3) en uno de esos mensajes secretos a su presunto “amante”. “Los viernes no trabajo, ¿puede ser a las 7.30 en tu casa?”, le habría contestado entonces el ex delantero de la Selección Argentina y a la morocha.

Lo que sigue son conversaciones subidas de tono, fotos íntimas y hasta capturas de pantalla de una cámara de seguridad (aparentemente de la casa de la mediática), en donde se puede ver a quien parecer ser el periodista deportivo de Fox Sports junto a la presentadora radial.

Por su parte, Yanina Latorre se refirió al tema en el programa donde trabaja, el magazine de El Trece Los ángeles de la mañana: “Tengo una personalidad complicada. Siempre suelo hablar, hablo cuando hago algo y me hago cargo. Como no hice nada, que hablen los protagonistas”.

Luego, siguió, con la ironía que la caracteriza: “Entiendo que es un daño hacia mi, les mando un besito. Estoy tranquila, de verdad. No me busquen porque no voy a hablar, hablo cuando hago algo”.

Según lo explicó el propio Rizzo en su portal, las supuestas conversaciones virtuales dan cuenta de un interés desenfrenado del esposo de la panelista por ver a la sexy locutora, Muestra de ello son los horarios de los presuntos encuentros, las mentiras que éste le diría a su mujer y la locación elegida para esas citas: un albergue transitorio conocido por la morocha.

Cabe destacar que Diego y Yanina están juntos desde hace más de 24 años y son padres de dos adolescentes: Lola (16) y Diego (13). Desde siempre, la rubia se mostró con una aguerrida botinera que le era fiel a su marido aunque se permitía fantasear con otros hombres, y por qué no también mujeres.

