El abogado de Rivas no desmiente los hechos y dice que “están prescriptos”

Su abogado defensor, Raúl Jurado, habla de “hechos prescriptos”. Es decir, se podría interpretar que se reconocen los episodios, pero por el tiempo transcurrido ya no habría margen para la investigación judicial.

El periodista que publicó la investigación que le llevó más de un año y medio, argumentó en su portal Análisis Digital, que “los dichos de su abogado son como decir: Rivas cometió los abusos denunciados, los menores de Gualeguaychú fueron abusados y corrompidos por el doctor, pero ya es tarde”.

Además, aseguró que “su abogado no dijo ni una palabra sobre las 200 copias en papel de las fotos de años anteriores, con imágenes pornográficas, que se le encontró en la casa, donde aparecen menores de la ciudad. ¿Alguien tomó conciencia de la gravedad de esa prueba?”

“Debe ser que en todos estos años el letrado defensor vivió en otra provincia o bien su estrategia pasa por embarrar la cancha, confundir a la opinión pública y asustar a las víctimas para que no declaren. La justicia entrerriana avanzó en todos los casos de abusos de menores, en casos resonantes denunciados como los de los curas Justo Ilarraz, y Ceferino Moya o el ex asesor cultural de Urdinarrain, Javier Broggi”, indicó.

De todas maneras, la publicación dio cuenta de episodios de abusos cometidos desde la década del ’70 y se relató un hecho de 2007, de cuando Rivas se paseó desnudo ante jóvenes en su casa de calle Mitre 7, mientras le pasaba una película casera pornográfica, en la que él era el principal actor protagónico. Habrá que ver también quién o quiénes son los mayores que acompañaron a Rivas en ese film casero. “La sociedad tampoco los puede ocultar”, sentencia el investigador.

Además, señaló que ya es hora que “la justicia comience a apuntar también a quiénes fueron los cómplices que tuvo el abogado, algunas veces, de hechos de abusos con menores. Está visto que no solamente Rivas participaba de los hechos. Había “cazadores” que eran mayores de edad, que reclutaban a los menores y en especial a chicos humildes, de mucha necesidad para la vida diaria”.

La causa ya está abierta y hay víctimas que fueron y declararon ante la justicia. Denunciaron a Rivas y contaron las cosas que les hacía o los llevaba a hacer, cuando eran menores de edad.

Enz resaltó en su crónica que “las víctimas deben estar tranquilas y decididas. Afuera está Rivas y su abogado. No más que ellos. No alcanzará con las mentiras de ninguno de los dos letrados. Menos con las chicanas del defensor, que no tiene compromiso con la verdad y está visto que es capaz de manifestar cualquier falsedad para desvirtuar la denuncia periodística”.

Cómo sigue la causa

Hoy a las 8 de la mañana comenzarán los peritajes de todo el material secuestrado en la casa del acusado de corrupción y prostitución de menores.

Además, a la misma hora, el periodista Daniel Enz brindará su declaración en los Tribunales de Gualeguaychú. Será el primero en declarar. Fuente eldiaonline.com

