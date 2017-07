Concurso de bocetos: los ganadores realizarán murales en Ruta 12

Los cinco murales serán emplazados en Ruta Nacional 12, a la salida salida de la Ciudad. En la mañana del martes se entregaron en la Casa de la Cultura reconocimientos a los ganadores del Concurso de Bocetos.

La entrega se efectuó con la presencia de la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes Miguelina Pitón, el Director de Cultura Néstor Medrano, y los seleccionados de los cinco Murales: Tomás Ferreyra, Evangelina Pérez, Marcelo Andrade, Luis Andrade y Martín Lucero.

Además de los reconocimientos, se organizaron las fechas de realización de los bocetos, sorteándose los espacios destinados o paredes de los paradores que están sobre la bici senda en Ruta 12, donde plasmarán sus dibujos.

El Director de Cultura Néstor Medrano, expresó al respecto de la entrega de reconocimientos a los muralistas: “Se hizo la entrega de menciones especiales para quienes fueron seleccionados para realizar los Murales. El tiempo dispone, esperamos días para poder aprovechar. Si acompaña este fin de semana, se va a comenzar a realizar los primeros bocetos y líneas. Imagino que independientemente del estado del tiempo y demás, el domingo por la tarde vamos a estar ahí acompañando, desde las 14:00hs”.

Sobre los murales y sus mensajes:

“La galleta”, de Martín Lucero:

“El mural trata sobre la galleta, algo característico de las panaderías de Gualeguay y que a todos les gusta; trate de mostrarla en diferentes momentos y ámbitos. Desde que se amasa, cuando se acompaña con un mate, en la merienda o en un descanso de algún trabajo”.

“Identidad”, de Luis Andrade:

“Mi boceto trata sobre la identidad de Gualeguay, su cultura; en un formato de cubismo. Esta el mapa de Gualeguay, en una huella digital representando los artistas, músicos de nuestra ciudad”. Luis comparte esta vez, un premio y el don de la pintura con su hijo Marcelo, por lo que admite: “Es un orgullo que siga mis pasos desde muy chico, que comparta los mismos gustos por el arte. Lo primero que hizo antes de dar unos pasos, fue dibujar”.

“Huellas de mi tierra”, de Marcelo Andrade:

“Un poco de todo lo que se desarrolla en la ciudad, como la música, pesca, el carnaval, el ferrocarril, también la gente que trabaja. Cada uno de los vecinos, un poco de todo, pintores, escritores. Compartir premios con mi papá es un orgullo. No me animaba, y él me incentivó”.

“Inmortal”, de Tomás Ferreyra:

“Mi boceto trata del carnaval. Es el arte de mucha gente, que logra combinar sensualidad y alegría sin fin”.

“Rio de los pájaros” de Evangelina Pérez:

“Sobre el nombre de nuestro pueblo, su significado. Hubo una discusión si fue rio de los chanchos o de los pájaros. Yo prefiero que sea de los pájaros. La idea fue reflejar una mañana de nuestra zona, la salida del sol, el mate y un pájaro; y la bandera que tiene que estar presente siempre con sus colores”.

“Vanyu” tiene en su haber, varios murales que no lleva cuenta; algunos particulares y otros en conjunto con artistas: “Desde el año 2000 empecé con la Asamblea de Derechos Humanos, y sigo”, afirmó.

