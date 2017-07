Compró 235 desodorantes al precio de uno porque el cartel estaba mal escrito

Juan de Dios Partida, de la ciudad de Altamira, México, compró 235 desodorantes al precio de uno porque el cartel de venta estaba mal escrito.

Juan de Dios Partida pagó solo 39 pesos mexicanos con 90 centavos en vez de 9376,50

Juan pagó solo 39 pesos mexicanos con 90 centavos por los 235 desodorantes marca Axe de 96 y 112 gramos, en el local Arteli Via, en vez de pagar 9376,50.

El cartel de venta en cuestión decía: “TODOS los desodorantes Axe a solo 39.90”.

“Yo iba a hacer mis compras normales y al pasar por el exhibidor vi que era el único cartelón donde no estaba especificado el ‘cada uno’ para el producto que está en venta y pues se me ocurrió, pregunté y me dijeron que sí me la tenían que hacer válida”, dijo Juan al medio local El Cinco.

Juan contó que puso todos los desodorantes en el chango y los llevó a la caja registradora. La empleada se negó a hacer la transferencia. También el gerente de la tienda. Juan se comunicó con una organización de defensa del consumidor, que le sugirieron que saque fotos del cartel.

“Me dijeron que me los tenían que vender y que llevara las fotos impresas y ellos me acompañaban en un lapso de tres días o cuatro a que me hicieran la venta válida porque es un error de ellos y no de uno”, dijo. Ahora tiene desodorante para rato.

