Chapecoense arrancó la pretemporada con la visita de uno de los sobrevivientes

Con la presencia del sobreviviente Helio Neto, un puñado de refuerzos y varias caras juveniles, Chapecoense comenzó su pretemporada de cara al 2017 después de la tragedia aérea sufrida que le costó la vida a buena parte de su plantel.

El Chapecoense secó sus lágrimas y saltó a la cancha. Arrancó la pretemporada y busca afinar al nuevo plantel. El equipo dirigido por Vágner Mancini inició hoy los entrenamientos en las instalaciones del Arena Condá y en medio de la práctica el plantel recibió una emotiva y sorpresiva visita: la de Helio Neto, uno de los jugadores sobrevivientes al accidente aéreo del pasado 27 de noviembre, quien visitó al plantel, que este año tiene la ardua tarea de recomponerse y encarar siete competencias de alta factura como lo son la Primera Liga, el Campeonato Catarinense, la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño, la Copa de Brasil, la Recopa y la Copa Suruga Bank.

“Volver al Chapecoense me da fuerzas para no hundirme en la depresión.”, confesó el zaguero brasileño que llegó en muletas a visitar y conversar con sus nuevos compañeros, en su mayoría jugadores de discreto perfil.

“Fue bueno volver. Fue bueno hablar con ellos. No me ven como el Neto de antes”, contó el sobreviviente según publicó el diario OGlobo. “Me felicitan, me dicen que soy un guerrero, un milagro. Creo que el que yo esté aquí puede añadir algo a los chicos que vienen”, agregó el jugador que vestía el uniforme de entrenamiento pero que no dio fecha de su posible retorno a la cancha.

“Primero debo recuperar mi salud, especialmente mi mente”, señaló al respecto.

La dirigencia del equipo verde ha sumado poco a poco nuevos integrantes a su plantel. Hoy estuvieron convocados Douglas Grolli (proveniente de las categorías inferiores del Chapecoense), Nadson (procedente de Paraná) y Rossi (que viene del Goiás). También sumaron a Niltinho (proveniente de Criciúma) , Dodó (del Atlético Mineiro) y Wellington Paulista (prestado por el Fluminense).

“La presencia de Neto nos da fuerza para que podamos hacer lo que queremos. Contamos con el apoyo de todos”, afirmó el DT Mancini tras la visita. Neto, es considerado como el jugador de mayor experiencia entre los tres que sobrevivieron a la tragedia aérea, por lo que es una referencia parta la directiva de Santa Catarina.

El primer partido de Chapecoense luego de la tragedia será el 21 de enero ante Palmerias en su estadio, el Arena Conda.

Mancini, contratado a finales de 2016 para resolver la reestructuración, reconoció que sigue habiendo dificultades para sumar refuerzos al Chapecoense. “La plantilla no está cerrada. Es un reto lo que enfrentamos”, admitió.

La idea de la directiva es trabajar con al menos 25 ó 30 jugadores. A la fecha llevan 15 acordados.

“Se viene una temporada exigente, con muchos juegos: 70 u 80 partidos. Necesitamos y estamos buscando nuevos fichajes”, aseguró Rui Costa, director del club.

Al menos 11 jugadores son parte de los nuevos refuerzos del Chapecoense. A Grolli, Nadson, Rossi, Niltinho, Dodó y Wellington se suman Elias, Girotto, Diego Renan, Zeballos, Osman.

Durante su conversación con la prensa, Neto no dejaba de lamentar la muerte de sus compañeros durante el accidente que cobró la vida de 71 personas . Confesó que aún no recupera los 10 kilos que perdió durante su hospitalización y que aún necesita ayuda para hacer algunas cosas.

“Dependo de mi familia para algunas cosas, por ejemplo mi esposa me baña y estoy en rehabilitación médica”, dijo. “Siento una evolución desde que desperté en Colombia hasta ahora. Pero no estoy listo en mi mente. Hay que darle tiempo al tiempo”, finalizó.

