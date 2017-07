Campaña sucia: difunden video sexual y vinculan a candidata del PJ

El Consejo Departamental del Partido Justicialista de Concordia se solidarizó con la candidata a diputada nacional Mayda Cresto, ante el “feroz ataque en las redes sociales del que ha sido víctima”.

La viralización de un video de dos personas en una situación de intimidad sexual, acompañada por la indicación de que una de esas personas es la compañera Mayda es, además de una vil mentira, un golpe bajo, cobarde y deshonesto”, menciona el comunicado partidario.

Un par de semanas antes de que cerraran las listas, ya había corrido el rumor de la existencia de un video que ventilaba intimidades de Mayda Cresto. Ahora, finalmente, el video se esparció a través de redes sociales y el servicio de mensajería whatsapp. Las imágenes muestran a una mujer, con un parecido físico importante con la candidata, que mantiene una relación sexual breve en un lugar que aparenta ser una oficina.

“En campaña recrudecen los rumores, las operaciones y los métodos que algunos, como el conocido publicista Duran Barba, denominan la campaña sucia. Pero la morbosidad y violencia de este ataque es algo que no debemos dejar pasar; no solo en defensa de Mayda, si no también en defensa de las mujeres, de las militantes, de la calidad democrática y del juego limpio en las contiendas electorales”, comunicó este lunes el PJ de Concordia, que preside Juan Carlos Cresto, el padre de la candidata.

Para el PJ, no es casualidad que el “falso video” haya empezado a circular al día siguiente de la presentación de listas; que se haya publicado rápidamente en perfiles falsos de Facebook y Twitter “conocidos por la generación diaria de mentiras sin sentido y los reiterados ataques al peronismo y sus referentes” y que inmediatamente llegara a periodistas y medios de prensa.

“No hay dudas de que el intento planificado y premeditado de dañar a nuestra compañera es tan burdo como evidente”, afirman.

Mencionan que “operaciones similares se intentaron contra Enrique Cresto en la campaña del 2015 sin efecto alguno; ya que la gente valoró mucho más las propuestas y la capacidad del actual Intendente que las infamias que esparcieron en su contra”.

“Solo apelan a estos recursos los incapaces de dar una campaña de mejor calidad, apoyándose en la morbosidad y falta de sentido común de esas personas que comparten este tipo de contenidos, sin reflexionar en las consecuencias siempre negativas de constituirse en cómplices de la injuria y la mentira”, interpretan.

“Estos ataques nos hacen más fuertes, mucho más a una dirigente peronista como Mayda, una compañera honesta y de indudable capacidad, con una destacada trayectoria institucional, profesional y militante”, valora el PJ.

En ese sentido, afirman que “miles de entrerrianos reconocen su trabajo en el Instituto Becario y en los diferentes ámbitos donde le tocó desempeñarse. Su postulación es un reconocimiento del gobernador Gustavo Bordet y de la militancia peronista a todos estos aspectos positivos de Mayda, que fortalecen la propuesta electoral del frente Somos Entre Ríos”.

“Quienes eligen volver a transitar por la senda del odio y el “vale todo” deberían saber que es un camino que lleva irremediablemente al fracaso y al repudio del electorado, que hoy espera debates con altura y soluciones concretas a los problemas que enfrenta el país”, subrayan.

“Nosotros, por nuestra parte, tenemos bien en claro por donde pasa lo importante en estas elecciones y, como siempre, contestaremos a los agravios con propuestas, a los insultos con ideas y a la campaña sucia con militancia y compromiso”, concluye el PJ.

