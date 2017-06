Luego de la reunión con vecinos se brindó un informe por análisis de agua en zona Ahonikenk

El intendente municipal, Federico Bogdan, junto a miembros de la Dirección de Ambiente Sustentable brindaron detalle de los análisis de agua en la zona del Barrio Ahonikenk.

El jefe comunal estuvo acompañado por la Secretaria de Gobierno, Dra. Dorita Bogdan. Previo a la rueda de prensa, el titular del Ejecutivo mantuvo una reunión con vecinos del mencionado barrio para llevarle tranquilidad a todo ese vecindario.

– Reunión de vecinos por agua en zona de Anohiken –

“En la Municipalidad están todos los expedientes para que los vecinos que deseen se acerquen y puedan tomar conocimiento de esos análisis”, señaló Bogdan. “Todos los análisis de agua de esta gestión se han dado a conocer; queremos que la ciudadanía se quede tranquila en ese sentido. Incluso el año pasado cuando apareció una cifra superior al permitido, se cerró el pozo y se hicieron los mantenimientos correspondientes y luego se reabrió”, expresó el intendente.

“No estamos escondiendo nada, no estamos jugando con la salud de nadie, no estoy acostumbrado a jugar con eso ni lo haré”, enfatizó.

A su turno, la bióloga Silvina Vaccaro, respondió acerca de la veracidad de los estudios de vecinos y privados. “Tenemos análisis desde que se inició la actual gestión y estudios previos; de lo que se hace responsable el Municipio que son las perforaciones para esa zona del barrio Anohiken y otro pozo de la zona de Paso de Alonso, esos estudios no nos dan que sea no apta; no puedo decir si son veraces los resultados que están circulando de un privado; aquellos análisis nos dieron un nivel de 45 en nitrato, un valor que está dentro de lo permitido por el Código Alimentario Argentino. Además –resaltó- estamos ya en tiempo de los plazos para un nuevo muestreo de los análisis físico-químico, que se realizan cada seis (6) meses. Por lo tanto ya estamos en fecha para un nuevo muestreo del físico-químico”, recalcó Vaccaro.

