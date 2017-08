Bordet, por Radio Gualeguay: “reitero mi compromiso de hacer el camino a Puerto Ruiz”

El gobernador Gustavo Bordet, en diálogo con LT38 Radio Gualeguay, ratificó hace instantes su compromiso de construir el camino a Puerto Ruiz, al tiempo que advirtió que la decisión final de la instalación de la planta de biomasa la tienen el municipio y la comunidad de Gualeguay. “Voy a respaldar lo que resuelvan”, aseveró en la mañana de la radio.

El mandatario, que enfrenta sus primeras PASO en condición de tal el próximo domingo, dejó muchas definiciones a lo largo del extenso reportaje con LT38. Y claramente le bajó el dramatismo a lo que suceda el domingo. “Son elecciones de medio término, que están previstas en la Constitución Nacional. Estas elecciones no le cambian la vida a nadie porque no se elige ni intendente ni gobernador. Sólo diputados, aunque sí es importante en caso nuestro, tener diputados que representen y defiendan los intereses de Entre Ríos. Por eso hemos conformado nuestra Lista 2 que lleva diputados como Bahillo, Cresto y Zavallo que va en ese sentido, que es defender una estrategia de gobierno”.

Para Bordet “las elecciones pasan y el lunes 14 ya tengo mi agenda armada. Hay que seguir trabajando como lo veníamos haciendo en conjunto con el gobierno nacional y los municipales”. Sobre su relación con el Presidente Macri resaltó que “tenemos una muy buena relación de trabajo como con los intendentes de toda la provincia. Con todos tenemos una agenda común, porque los problemas de los vecinos atraviesan a todos los vecinos, más allá de su color político. Por supuesto que cuando viene una elección cada uno presenta su propuesta. Pero esta campaña en Entre Ríos ha sido de absoluta normalidad, sin un solo hecho de violencia, ni siquiera verbal. El resultado lo dirán los ciudadanos, por eso estamos tranquilos esperando el veredicto en esta primera instancia de agosto”.

Durante la charla con Radio Gualeguay, el titular del DEM entrerriano destacó la importancia de tener diputados propios, por ejemplo para defender la coparticipación entrerriana ante el reclamo de la Provincia de Buenos Aires. “Si ese reclamo prospera nos quitaría 3.600 millones de pesos por año a Entre Ríos. Un 16% corresponde a los municipios y por ejemplo a Gualeguay le tocarían unos 30 millones menos. Para evitar que esto pase, porque estos reclamos no deben ser judicializados sino solucionarse en el Congreso, necesitamos diputados que defiendan esos intereses y lleven adelante las iniciativas que la provincia necesita. Debo decirlo con todas las letras: no he tenido diputados de mi espacio político que hayan acompañado iniciativas, que me hayan acompañado. Prefirieron adoptar posiciones personales porque eligieron confrontar otro tipo de políticos que no eran las que Entre Ríos necesitaba. Quiero diputados que acompañen la estrategia del gobierno”.

Camino a Puerto Ruiz: “es un compromiso que asumí y lo sostengo. Sé de la importancia de la obra para integrar el puerto a la ciudad y para el Parque Industrial. Yo gestioné el financiamiento ante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional. Tiene un costo de alrededor de 80 millones y el crédito lo pagaría todo la provincia. Aùn no he obtenido respuesta del Fondo pero seguiremos insistiendo. Se siguen haciendo las gestiones. Repito: reafirmo el compromiso de hacer la obra”.

Planta de Biomasa: “estos proyectos los define cada intendente. Creo que es interesante porque puede generar puestos de trabajo. Si este proyecto ocasiona problemas desde el punto de vista ambiental son los mismos ciudadanos los que deben decidir si la obra se hace. Si lo quieren hacer lo apoyamos y si no somos respetuosos. Para mí es un proyecto interesante, que va a generar puestos de trabajo y pondrá en valor Puerto Ruiz. Pero decidirán los vecinos de Gualeguay”.

