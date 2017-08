Boca se sigue reforzando y cerró a una de las joyas del fútbol uruguayo

Boca tiene casi cerrado su nuevo refuerzo para la próxima temporada, el mediocampista uruguayo Nahitan Nández, quien juega en Peñarol, aunque aún se debe determinar en qué momento se sumará al conjunto de Guillermo Barros Schelotto debido al cupo de extranjeros.

La dirigencia de Boca tiene acordado con sus pares de Peñarol el pase del defensor “en un 70%”, aunque deberá esperar para ver qué sucede con el cupo de extranjeros antes de definir si se suma ahora o bien en diciembre.

Es que por ahora Boca tiene completo el cupo de cuatro jugadores extranjeros con los colombianos Frank Fabra, Sebastián Pérez (actualmente lesionado), Wilmar Barrios y Edwin Cardona.

La intención de la dirigencia de AFA y de Boca, entre otros equipos, es la de sumar uno o dos cupos de extranjeros más para la próxima temporada.

Si eso no llega a resolverse antes del inicio del torneo de la Superliga, Nández no se sumará ahora a Boca, sino en enero próximo, aunque firmará un contrato de cuatro años con el club “xeneize”.

Las tratativas de Boca y Peñarol la confirmó el propio presidente del club “carbonero”, Juan Pedro Damiani, quien señaló en una radio de su país que “hay interés del América de México y de la Fiorentina, pero lo de Boca es cuestión de horas”.

El jugador, quien en su momento fue pretendido por Racing, llegaría a Boca por cuatro millones de dólares por el 60% del pase del jugador.

Nández, de 21 años, es una de las mayores promesas del fútbol uruguayo, y en ese sentido Damiani indicó que lo que trata “es no malvender los jugadores porque lo pudimos vender en la mitad a Nahitan y no habría problema: es para defender el patrimonio del club y no salir a regalar un paquete como hacen todos los clubes”.

Comentarios