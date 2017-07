Ballay recibió a AGMER: una comisión técnica evaluará liquidaciones a docentes

El ministro de Economía, Hugo Ballay, aseguró este lunes a los dirigentes de Agmer que “no existe ninguna empresa tercerizada haciendo liquidaciones, no solamente de los docentes, sino de ningún trabajador del Estado provincial”.

Ballay recibió este lunes al sindicato docente que venía reclamando por errores en las liquidaciones de haberes. “Pusimos a disposición de los gremios docentes, y ellos han pedido que se lo comuniquemos formalmente por nota, copias de decreto y actas complementarias que demuestran que realmente no existe ninguna empresa tercerizada haciendo liquidaciones, no solamente de los docentes, sino de ningún trabajador del Estado provincial”, precisó Ballay. Y aclaró: “Todas las liquidaciones se hacen en la Dirección de Liquidaciones con sistemas propios de la provincia y con personal de la provincia. Esto no solamente lo dijimos, sino que lo mostramos con la documentación que corresponde”.

En tanto, explicó que para los “temas puntuales de liquidaciones” se dará continuidad a una comisión técnica, con representantes del gobierno y el gremio, con reuniones semanales. La primera tendrá lugar el miércoles a las 9.

Ballay también aseguró que todas las consultas de docentes realizadas en el Ministerio “fueron respondidas correctamente, donde se demostraba que la liquidación estaba bien hecha”. Sí reconoció, en cambio, en el tercer día de pago del aguinaldo debió abonarse un 6 por ciento por planilla complementaria. “Los casos puntuales que hemos tenido los hemos analizado y hemos dado la respuesta”, aseguró.

Finalmente advirtió que el salario docente “tiene sus particularidades, que si lo trabajamos en forma conjunta seguramente lo vamos a mejorar”. Y explicó que “el mismo sistema liquida todos los salarios y el resto de los gremios no reclama”. “La carga sigue siendo la misma de siempre, se hace en el SAGE en cada escuela, después se eleva a la Departamental y luego al CGE”, concluyó. (APF)

