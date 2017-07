Aumentan 24% desde junio los salarios de las empleadas domésticas

El primer tramo es del 12% retroactivo al 1° de junio; la segunda suma será del 12% en diciembre; impactan en aguinaldos

Finalmente, a contrarreloj, se definió ayer la paritaria de los trabajadores de casas particulares, que recibirán un aumento en dos tramos, que en diciembre sumará un 24% a sus salarios.

Además, como ocurrió con otras paritarias (por ejemplo, la de los docentes bonaerenses), el Gobierno se encargó de discriminar qué parte del aumento reconoce como “recuperación” de salario por la inflación del año pasado y cuál cubriría las expectativas oficiales de subas de precios de este año.

En tanto, el segundo aumento llegará en diciembre y será también del 12%. Además, se elevó el porcentaje por zona desfavorable al 20%. Anteriormente, era del 15%. Este plus se paga en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

“Ambos aumentos son sobre salarios mínimos y no acumulativos”, explicaron las fuentes de la cartera que conduce Jorge Triaca. Esto quiere decir que la suba salarial se calcula con relación a los sueldos mínimos de esta actividad particular, ya que se encuentra excluida de los alcances del salario mínimo vital y móvil del resto de las actividades en general. Por otro lado, que no sea acumulativo implica que cada aumento se realizará sobre los valores de los salarios de esta escala salarial vigentes a mayo pasado.