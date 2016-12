Atlético Saladas cortó la racha de Central en el Federal

Anoche, en Corrientes, el local se impuso al equipo de la ciudad por el tablero de 82 a 72.

La excursión a la vecina provincia no terminó bien. Fue derrota por una diferencia de 10 puntos, que pudo ser de 15 o de 5.

Central regaló dos cuartos. El primero (25/12) y el tercero que resultaron letales para las aspiraciones del Rojinegro. Perdió el tercero 27 a 14, y en la suma de los dos chicos impares la diferencia fue de 52 a 26. Malo el primer chico de los dirigidos por Pérez, que en el segundo cuarto mejoraron de la mano del eterno, pero vigente, Gabriel Díaz, jugador que no pisó cancha en el fatídico tercer cuarto. En el último, Central acertó lo que no había hecho en todo el juego. Llegaron, tarde, los triples de Morel y Fumaneri, para ilusionar, solo eso, al hincha centralista, pero no había tiempo y Saladas se quedó con la victoria 82 a 72, dejando a Central con un récord de 8 triunfos y 4 derrotas en la primera parte del torneo, y segundo en la División Mesopotamia, detrás de BH de Gualeguay.

Atlético tuvo su momento y no perdonó, con jugadores que rindieron en buen nivel, como Gornatti, Torne, Frencia y Spikerman, mientras que en la visita sobresale lo de Gabriel Díaz (15 puntos 6/7 en lanzamientos de cancha) en los casi 20 minutos que estuvo en cancha y algo de Acosta. Pobre lo de Sieiro, en relación a otros partidos, con solo dos puntos, ambos desde la línea de libres, mientras que Hillbrand y Bergel no repitieron actuaciones anteriores. Fuente eldiaonline.com

Comentarios